Zeichen gegen Rassismus
Rund 770.000 Besucher beim "Karneval der Kulturen" in Berlin

In Berlin hat der Umzug zum "Karneval der Kulturen" stattgefunden.

    Auf einer Straßenparade tanzen Menschen in bunten Kostümen, im Hintergrund ist ein Umzugswagen zu sehen.
    Tanzgruppe beim Karneval der Kulturen 2026 (Christophe Gateau / dpa)
    Nach Angaben der Organisatoren kamen rund 770.000 Besucher zu der Straßenparade, an der 67 internationale Gruppen mit 4.000 Menschen teilnahmen. Gezeigt wurden Kostüme, Tanz und Musik aus aller Welt. Die viertägige Veranstaltung hatte am Freitag mit einem Straßenfest begonnen.
    Seinen Ursprung hatte der Karneval der Kulturen in den Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln im Jahr 1996. Seither soll er ein Zeichen gegen Rassismus und für Diversität sowie ein friedliches Miteinander setzen.
    Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.