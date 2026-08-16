Leichtathletik-EM

Karl Bebendorf gewann Bronze. Julia Ulbricht gewann überraschend Silber im Speerwurf.
In der 4x100 Meter Mixed-Staffel erreichte Deutschland ebenfalls Silber. Kevin Kranz, Heiko Gussmann sowie Rebekka Haase und Gina Lückenkemper wurden Zweite hinter der Staffel aus Großbritannien. Bronze ging an Spanien.
Amanal Petros gewann bereits am Mittag den Marathonlauf. Er siegte mit einer Zeit von zwei Stunden und neun Minuten vor Pietro Riva aus Italien und dem Israeli Gashau Ayale.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.