Film und Fernsehen

Dem britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. (picture alliance / empics / James Manning)

Demnach befand ihn die Jury schuldig, dass sich der einstige TV- und Bühnenstar an einem damals 21 Jahre alten weiblichen Fan nach einem Auftritt in einem Theater in London vergangen hatte. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sowie zwei angeblichen Fällen sexueller Übergriffe wurde Brand hingegen freigesprochen. Aufgrund der Entscheidung der Geschworenen müsse sich Brand auf eine Haftstrafe einstellen, sagte der Richter laut der britischen Nachrichtenagentur PA. Nach der Bekanntgabe des Urteils wurde der Schauspieler, der zuvor gegen Kaution auf freiem Fuß war, in Untersuchungshaft genommen. Das Strafmaß soll demnach am kommenden Montag bekanntgegeben werden.

Vorwürfe stets bestritten

In dem mehrwöchigen Prozess schilderten allen voran die betroffenen Frauen die schweren Vorwürfe im Detail. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus, stärkte ihrem Ehemann dabei indes den Rücken. Brand selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten. Freunde und Kollegen hätten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe von ihm abgewandt, sagte Brand zuletzt laut PA. Der Vergewaltigung beschuldigt zu werden, sei "verheerend". Als der Richter den Schuldspruch im Fall der Vergewaltigung verkündete, schloss Brand die Augen. Abgesehen davon reagierte er demnach kaum, als die Entscheidung der Jury verkündet wurde.

"Berühmtheit ausgenutzt"

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino. Bereits früher hatte Brand unter anderem durch Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Vor Gericht räumte er auch ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein. Seine Popularität habe es ihm leicht gemacht, sexuelle Kontakte zu knüpfen. Rückblickend halte er dieses Verhalten für falsch.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Schauspieler schwere charakterliche Mängel sowie skrupelloses, berechnendes und manipulatives Verhalten vorgeworfen. Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.