Schauspieler und Comedian

Russell Brand ist in einem Prozess um sexuelle Gewalt in mehreren Anklagepunkten verurteilt worden. (AP Photo / Alberto Pezzali / Alberto Pezzali)

Brand ist zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte das zuständige Gericht in London mit.

Eine Geschworenenjury aus acht Männern und vier Frauen hatte den 51-Jährigen vergangene Woche schuldig gesprochen, vier von sechs Klägerinnen angegriffen zu haben. Er wurde wegen Vergewaltigung einer Frau sowie sexuellen Übergriffs auf drei weitere Frauen verurteilt. Die Vorwürfe reichten bis zum Jahr 2004 zurück. In zwei Anklagepunkten wegen Vergewaltigung und in einem Anklagepunkt wegen versuchter sexueller Nötigung wurde er freigesprochen.

Brand hat die Vorwürfe zurückgewiesen und seine sexuellen Begegnungen als einvernehmlich beschrieben. Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones beschrieb Brand als skrupellosen Sexualstraftäter, der Frauen wie ein "Wegwerfprodukt" behandelt habe.

Vorwürfe stets bestritten

In dem mehrwöchigen Prozess schilderten allen voran die betroffenen Frauen die schweren Vorwürfe im Detail. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus, stärkte ihrem Ehemann dabei indes den Rücken. Brand selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten. Freunde und Kollegen hätten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe von ihm abgewandt, sagte Brand zuletzt laut PA. Der Vergewaltigung beschuldigt zu werden, sei "verheerend".

"Berühmtheit ausgenutzt"

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino. Bereits früher hatte Brand unter anderem durch Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Vor Gericht räumte er auch ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein. Seine Popularität habe es ihm leicht gemacht, sexuelle Kontakte zu knüpfen. Rückblickend halte er dieses Verhalten für falsch.

In den vergangenen Jahren nahm Brand zunehmend Abstand von Mainstream-Medien. Er zog nach Florida und erstellte Videos, in denen es um Wellness-Themen, Verschwörungstheorien und seinen religiösen Glauben ging.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.