Es gab erneute russische Angriffe auf die Ukraine. (picture alliance / AP Photo / Evgeniy Maloletka / Evgeniy Maloletka)

600.000 Menschen waren offiziellen Angaben zufolge zwischenzeitlich ohne Strom. Moskau selbst erklärte, man habe sieben ukrainische Energieanlagen sowie ein Rechenzentrum angegriffen. US-Präsident Trump hatte eine sogenannte Energie-Waffenruhe verkündet, während der beide Seiten eigentlich Angriffe auf derartige Anlagen unterlassen sollten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, Russland missachte die Vereinbarung und zeige sich den Vereinigten Staaten gegenüber demonstrativ respektlos.

Ein Sprecher von Selenskyj erklärte, das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX habe die Nutzung seines Satellitennetzwerks Starlink für das ukrainische Militär eingeschränkt. Dies habe zur Unterbrechung mehrerer Missionen geführt. In der Nacht seien nur vier von 39 russischen Raketen abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.