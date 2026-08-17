Treibstoffmangel

In Russland gibt es Engpässe bei der Treibstoffversorgung (Archivbild). (ZUMA Press/IMAGO/Kirill Kukhmar)

Laut Medienberichten verschärften die Behörden in mindestens zehn Gebieten wieder die Kontrollen für den Verkauf an Tankstellen. Im Raum Moskau war Benzin nicht erhältlich, während Diesel fast überall verfügbar war. Die Versorgungskrise hatte im Mai begonnen und sich bis Juli auf fast alle Teile ⁠des ⁠Landes ausgeweitet. Auslöser waren der Ausfall mehrerer ⁠Raffinerien nach Drohnenangriffen durch das ukrainische Militär sowie steigende Nachfrage. Die Regierung verhängte ein Exportverbot für Benzin ⁠und Diesel, senkte die Qualitätsanforderungen und begann mit dem ‌Import von Erdölprodukten.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.