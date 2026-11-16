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Das teilten die von Russland eingesetzten Besatzungsbehörden mit. Zum Ausmaß der Schäden wurden keine Angaben gemacht. Die Brücke wurde nach der Annexion der Krim von Russland gebaut und mehrfach vom ukrainischen Militär attackiert. Bei einem weiteren Angriff wurden den Behörden zufolge vier Industrieanlagen in der westrussischen Region Rostow getroffen. Drei Menschen seien verletzt worden. Zudem meldete das russische Verteidigungsministerium, mehr als 1300 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben.

Das russische Militär seinerseits attackierte nach eigenen Angaben einen Frachter im Schwarzen Meer. Das Schiff soll militärisches Material in die Ukraine transportiert haben.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.