Ein Geschäftsgebäude in Sloviansk wurde bei den Angriffen zerstört. (picture alliance / Sipa USA / JNA PRESS)

In Krementschuk in der Region Poltawa wurden dabei mindestens vier Menschen verletzt. Nach Militärangaben entstanden Schäden an einem Wohngebäude und einem Hotel.

In der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine griff das russische Militär mit Drohnen die Energieversorgung an. Den Behörden zufolge kam es zu Ausfällen in der Stromversorgung. Bereits am Samstag hatten russische Luftangriffe in fünf Regionen des Landes Stromausfälle ausgelöst. Auch die Versorgung der Hauptstadt Kiew war davon betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.