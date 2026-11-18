Russische Eiskunstläufer dürfen nicht zum Grand Prix nach Finnland einreisen. (Charles Krupa / AP / dpa )

Der russische Eiskunstlauf-Verband teilte mit, dass ursprünglich sieben russische Eiskunstläufer in die finnische Hauptstadt reisen sollten: drei Paarlauf-Duos und mit Jewgeni Semenenko auch ein Einzelsportler. Die Internationale Eislauf-Union ISU werde stattdessen Ersatzteilnehmer einladen, hieß es.

Finnland stellt sich gegen die Linie des IOC

Die finnische Regierung hatte Anfang dieser Woche die Einreisebeschränkungen für russische Sportlerinnen und Sportler angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine verschärft. Außenministerin Valtonen erklärte, solange Russlands Angriffskrieg andauere, hätten russische Athleten in Finnland nichts zu suchen.

Den russischen Eiskunstläufern drohen auch Einreisebeschränkungen für die WM im März, die ebenfalls in Finnland, dann in Tampere, ausgetragen wird. Zudem finden in den kommenden Wochen in Finnland auch Weltcup-Veranstaltungen im Skispringen, Skilanglauf und in der Nordischen Kombination statt.

Der russische Verband reagierte empört. Man werde weiterhin mit dem Weltverband zusammenarbeiten, um die Teilnahme russischer Eiskunstläufer an allen möglichen Wettbewerben sicherzustellen, hieß es in einer Stellungnahme.

Die finnische Regelung steht im Widerspruch zur Linie des Internationalen Olympischen Komitees. Dieses hatte zuletzt die Sanktionen gegen Russlands Athleten aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.