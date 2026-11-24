Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet, die Maschinen seien in die sogenannte Luftverteidigungs-Identifikationszone eingedrungen. Diese bildet eine Art Pufferzone vor dem Luftraum eines Staates. Als südkoreanische Kampfjets aufgestiegen seien, hätten die russischen Flugzeuge die Zone wieder verlassen. Für die südkoreanische Insel Ulleung wurde für kurze Zeit eine Evakuierungswarnung herausgegeben.
Erst vergangene Woche hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.