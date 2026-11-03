Luftangriffe

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Nach Darstellung ukrainischer Rettungsdienste wurde ein Schulgebäude getroffen, das als Verteilzentrum für Hilfgüter diente. Zu den Todesopfern zählen demnach auch zwei Rettungskräfte und vier Polizisten. Unter den Trümmern des Gebäudes würden noch mindestens 25 Menschen vermutet.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau vor, nach terroristischen Methoden vorzugehen. Die Raketen seien in zwei Salven eingeschlagen: Zuerst, als im Gebäude Hilfsgüter verteilt wurden und danach, als Rettungskräfte nach Opfern suchten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.