Die russische Botschaft in Washington (AFP/epa /dpa /picture alliance /Mario Tama)

Das teilte das Außenministerium in Moskau mit. Eine Sprecherin erklärte, der 66-Jährige sei an den Folgen einer chronischen Krankheit gestorben.

Daritschijew hatte den Posten in Washington erst im März 2025 angetreten. Zuvor war der Posten des russischen Botschafters in den USA ein halbes Jahr lang nicht besetzt gewesen. Hintergrund waren Spannungen zwischen Moskau und der US-Regierung unter Joe Biden angesichts des Ukraine-Kriegs.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.