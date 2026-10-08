Roman Dobrokhotov (2021) (imago images / ITAR-TASS / Anton Novoderezhkin)

Der 42-Jährige sei einer der profiliertesten unabhängigen Journalisten Russlands, teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig zur Begründung mit. Dobrokhotovs Lebensweg belege, wie in Russland kritische Stimmen bedroht, zum Verstummen gebracht oder außer Landes getrieben würden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Dobrokhotov lebt derzeit im Exil und ist Gründer der Internetzeitung "The Insider". Er recherchierte unter anderem zum Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs über dem Donbass 2014 und zu den Attentaten auf Sergej Skripal und Alexej Nawalny.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.