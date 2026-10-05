Angriffskrieg

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59 Verletzte würden in Krankenhäusern versorgt. Drei Bomben seien in der Stadt eingeschlagen. Diese hätten unter anderem ein Industriegebiet und ein Wohnhaus getroffen. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine.

In den vergangenen Wochen hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt und dabei auch die Hauptstadt Kiew unter starken Beschuss genommen.

Die Ukraine setzt ihre gezielten Angriffe auf die russische Öl-Industrie fort. Das Verteidigungsministerium in Kiew teilte mit, inzwischen sei etwa die Hälfte der gesamten russischen Kapazitäten lahmgelegt. Dies hätten Auswertungen von Geheimdiensten und der Armee ergeben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.