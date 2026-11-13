Eishockey-Streit

Russlands Eishockey-Nationalmannschaft (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Savostyanov)

Ein entsprechender Antrag sei bei der Ethikkommission des Weltverbands IIHF hinterlegt worden, hieß es in Moskau.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Ende Oktober geurteilt, dass russische Nationalmannschaften künftig wieder an internationalen Eishockey-Wettbewerben teilnehmen dürfen. Die Bundesregierung hält allerdings eine Ausrichtung der Eishockey-WM 2027 in Deutschland bei einer Teilnahme Russlands nicht für möglich. Der DEB erwägt eine Rückgabe der WM.

Gegen eine Teilnahme der russischen Mannschaft wehren sich auch andere Länder: Weltmeister Finnland etwa will nicht gegen die Russen antreten. Hintergrund ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.