Russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Pryluki (Evgeniy Maloletka/ AP/dpa)

Allein 18 Tote gab es bei einem Raketenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus in der nordukrainischen Stadt Pryluky. 50 Menschen wurden verletzt. Bei weiteren Angriffen unter anderem in der Zentralukraine und auf die Hauptstadt Kiew wurden sechs Personen getötet.

Mit dem Herannahen des Winters sieht sich die Ukraine verstärkten russischen Angriffen ausgesetzt. Diese richten sich gegen die Energieinfrastruktur im Land und gegen Bahnstrecken und Straßen in Kiew, darunter auch gegen die Brücken über den Fluss Dnipro. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die jüngsten Attacken mit dutzenden Raketen und mehr als hundert Drohnen als "einen der abscheulichsten Angriffe" seit Kriegsbeginn.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.