Russland hat in der Nacht einen groß angelegten Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine durchgeführt. (Li Dongxu / XinHua / dpa / Li Dongxu)

Vom ukrainischen Energieministerium hieß es, wegen Attacken auf das Stromnetz seien in sechs Regionen Menschen ohne Strom gewesen. Zudem aktualisierten die Behörden ihre Angaben zu dem russischen Angriff auf ein Verteilzentrum für Hilfsgüter in Saporischschja vom Montag. Die Zahl der Todesopfer habe sich auf 37 erhöht. Möglicherweise seien noch 38 Menschen eingeschlossen.

Die ukrainische Armee beschoss ihrerseits ein ​Logistikzentrum des russischen Einzelhändlers Ozon nahe der Stadt Krasnodar, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform. Das Gebäude sei in Brand geraten, bestätigte das russische Unternehmen.

Die Ukraine hatte zuletzt verstärkt Versandzentren von russischen Online-Händlern attackiert. Kiew begründet die Angriffe damit, dass das Unternehmen Komponenten an das russische Militär liefere.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.