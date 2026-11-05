Ein zerstörtes Wohnhaus und Fahrzeuge nach einem russischen Luftangriff in Dnipro (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs wurde in der russisch besetzten Region Luhansk ein Bus getroffen. Fünf Menschen seien ums Leben gekommen. Bei einem weiteren Angriff seien zudem zwei Männer in einem Lieferfahrzeug getötet worden. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es nicht. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Stadt Dnipro wurden drei Menschen verletzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, dass die Zahl der Todesopfer infolge eines russischen Lenkbombenangriffs auf das Dorf Komyschuwacha inzwischen auf 43 gestiegen sei.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.