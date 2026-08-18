Die Ukraine hat erneut Ziele in Moskau angegriffen. (Moscow Region Governor / AP / dpa / Uncredited)

Der Moskauer Bürgermeister Sobjanin teilte mit, es seien mehr als 600 Drohnen eingesetzt worden. Die meisten habe die Flugabwehr abgefangen. Eine Drohne traf nach Angaben der Regionalbehörden ein Lager des Onlinekonzerns Wildberries. Die Ukraine wirft dem Unternehmen vor, die russischen Streitkräfte mit militärischen Gütern zu beliefern. Den Angaben zufolge wurden bei dem Angriff weitere Gebäude beschädigt, darunter auch Wohngebäude. In der Ukraine wurden gestern Abend bei russischen Angriffen mehrere Menschen getötet und verletzt. Betroffen waren laut den Behörden die Städte Saporischschja und Odessa.

Im Krieg sterben täglich auch Dutzende Soldatinnen und Soldaten an der Front. Die Kriegsparteien veröffentlichen dazu jedoch keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.