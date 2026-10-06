Bürgermeister Sobjanin schrieb auf Telegram, zahlreiche Drohnen seien abgeschossen worden. Angaben zu Opfern oder Schäden machte er nicht.
Gestern hatte die russische Armee die ost-ukrainische Stadt Charkiw angegriffen. Nach Behördenangaben wurden mindestens sechs Menschen getötet. Drei Bomben hätten unter anderem ein Industriegebiet und ein Wohnhaus getroffen.
Die Ukraine wehrt sich seit viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.