Mehrere Brücken in Kiew wurden durch russische Angriffe zerstört. (AP Photo / Evgeniy Maloletka / Evgeniy Maloletka)

Dabei kamen in der Hauptstadt Kiew nach Darstellung örtlicher Behörden drei Menschen ums Leben. Die Rede ist zudem von 15 Verletzten. Insgesamt drei Brücken über den Fluss Dnjepr seien getroffen worden, hieß es weiter. Auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw wurde russischer Beschuss gemeldet. Dort wurde ein Mensch getötet. Eine weitere Person starb in der Region Saporischschja.

Gestern hatte Kremlchef Putin mit Vergeltung gedroht, nachdem die Ukraine in dieser Woche mehrfach die strategisch wichtige Brücke zwischen ⁠Russland und der annektierten Halbinsel Krim attackiert hatte.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.