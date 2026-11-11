Nach Gesprächen in Abu Dhabi

Die Gespräche in Abu Dhabi sind beendet. (AP Photo / Altaf Qadri / Altaf Qadri)

Was er darunter versteht, sagte er nicht. US-Vermittler betonten, es gebe weiterhin Differenzen bei territorialen Fragen. Moskau und Kiew fehle es an Vertrauen.

Bei den Beratungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten einigten sich Vertreter beider Seiten unter Vermittlung der USA auf einen Gefangenenaustausch. Die genaue Zahl der Gefangenen werde morgen festgelegt, erklärte der US-Unterhändler Kushner. Medinsky bestätigte dies und kündigte weitere Gespräche an.

Kushner und der US-Sondergesandte Witkoff wollen morgen nach Moskau reisen und dort auch mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenkommen. Anschließend sei ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der irischen Hauptstadt Dublin geplant.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.