Wie das russische Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden 103 russische Soldaten übergeben. Im Gegenzug ließ Russland ebenso viele ukrainische Kriegsgefangene frei. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten erneut als Vermittler fungiert. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte den Vorgang. Russland und die Ukraine haben in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg wiederholt Gefangene ausgetauscht, zuletzt vor wenigen Monaten.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.