Das Außenministerium verfügte, dass Mitarbeiter der ungarischen Botschaft in Moskau sowie der Generalkonsulate in St. Petersburg und Kasan in den kommenden zwei Wochen ausreisen müssen. Angaben zur Zahl der Personen wurden nicht gemacht.
Das Außenministerium in Budapest teilte mit, man nehme die Ausweisung zur Kenntnis. Ungarn hatte Anfang September zehn Russen wegen "inakzeptabler Aktivitäten" ausgewiesen. Russische Diplomaten sehen sich regelmäßig Spionagevorwürfen ausgesetzt.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.