Medienberichte

Im Mittelpunkt steht die russische Sonderwirtschaftszone Alabuga in der Teilrepublik Tatarstan. Dort werden auch Shahed-Kampfdrohnen produziert. Gordon zufolge geht aus internen Unterlagen hervor, dass dort rund 50 afrikanische Frauen arbeiten. Sie seien mit dem Versprechen nach Russland gelockt worden, studieren und gleichzeitig Geld verdienen zu können. Einige hätten jedoch Aufnahmeprüfungen oder Sprachhürden nicht bewältigt und seien stattdessen in den Fabriken eingesetzt worden. Manche könnten sich die Rückreise nicht leisten.
Anwerbung über mehrere Stationen
Laut der Untersuchung läuft die Anwerbung über mehrere Stationen: Russische Organisationen stellen Kontakte her, lokale Vermittler werben Frauen an, und Verantwortliche in Alabuga organisieren ihren Einsatz. Fox News konnte allerdings die konkreten Aktivitäten zweier mutmaßlicher Vermittlerinnen nicht unabhängig bestätigen. Die Untersuchung liefert auch keinen Beleg dafür, dass russische Diplomaten oder Kulturorganisationen wissentlich Frauen für die militärische Drohnenproduktion angeworben haben.
Ghana und die Demokratische Republik Kongo hatten Ende Oktober Vereinbarungen mit Alabuga geschlossen. Offiziell geht es dabei um Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten. Eine Beschäftigung in der Rüstungsproduktion ist in den öffentlich bekannten Vereinbarungen nicht ausdrücklich vorgesehen.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.