Medienberichte

Russland wirbt Frauen aus Afrika mit Bildungsversprechen für Drohnenproduktion an

Russland soll junge Frauen aus afrikanischen Ländern mit Versprechen auf Bildung und bezahlte Arbeit anwerben – und sie in der Rüstungsindustrie einsetzen. Das berichten das ukrainische Nachrichtenportal "Gordon" und der US-Sender "Fox News" unter Berufung auf eine Untersuchung des Ukrainischen Zentrums für Sicherheit und Zusammenarbeit.