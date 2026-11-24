Ryanair Chef Michael O'Leary (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Konzernchef O'Leary sagte in Berlin, ⁠man könnte 3,6 ⁠Milliarden Dollar investieren und das Passagieraufkommen in Deutschland bis 2032 auf 34 Millionen Reisende pro Jahr verdoppeln. Dafür müssten allerdings die Luftverkehrssteuer zum 1. Januar abgeschafft und die Gebühren für Flughäfen, Flugsicherung sowie Sicherheit gesenkt werden. Der Ryanair-Chef nannte den deutschen Luftverkehrsmarkt hoffnungslos wettbewerbsunfähig.

Ryanair hatte im April angekündigt, die Zahl der Flüge von und nach Berlin um 50 Prozent zu verringern und sein Verkehrsaufkommen am Flughafen BER auf rund ‌2,5 Millionen Passagiere etwa zu halbieren. Außerdem wurden die dort stationierten Maschinen auf kostengünstigere Flughäfen verlegt, fliegen Berlin aber weiter an.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.