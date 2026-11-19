Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund (Jan Woitas / dpa)

Das kündigte Siegmund in einem Video auf der Online-Plattform X an. Als Termin nannte er den 8. Dezember. Zur Begründung führte der AfD-Politiker unter anderem an, die Bürger in Sachsen-Anhalt erwarteten eine Politik, die endlich ins Handeln komme. Bislang war die Wahl des Ministerpräsidenten für die Landtagssitzung am 15. Dezember angedacht.

Die AfD in Sachsen-Anhalt hatte die Landtagswahl zwar klar gewonnen. Für die Wahl zum Ministerpräsidenten hat Siegmund jedoch keine eigene Mehrheit. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Die anderen Parteien lehnen es ab, den AfD-Kandidaten zu wählen. Siegmund schloss zuletzt nicht mehr aus, gegebenenfalls in einem zweiten oder dritten Wahlgang anzutreten. Im dritten Wahlgang wäre nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig.

In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit außerdem Gespräche anderer Parteien über einen überparteilichen Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.