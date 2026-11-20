Ministerpräsident Sven Schulze (CDU, ), Nachrichtensprecherin Susanne Daubner und Schauspieler Dieter Hallervorden (Peter Gercke / dpa / Peter Gercke)

Daubner engagiere sich ehrenamtlich als Stiftungsratsmitglied der Kunststiftung des Landes, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Hallervorden erhielt demnach die Auszeichnung unter anderem für seine langjährigen Verdienste um die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung von Dessau-Roßlau. Der 91-jährige stammt aus der Stadt und eröffnete dort im September 2022 das Mitteldeutsche Theater. Im Wahlkampf trat er bei Gesprächsabenden mit Ministerpräsident Schulze von der CDU auf.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.