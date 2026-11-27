Mutmaßlicher Sexualstraftäter "White Tiger" ist angeklagt. (Nicolas Armer/dpa)

Das teilte die Anklagebehörde nahezu ein Jahr nach Beginn des unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahrens am Landgericht mit. Sie plädiert auf eine Jugendstrafe von zehn Jahren und beantragt die vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Der Mann soll zunächst über das Internet das Vertrauen vor allem labiler Kinder gewonnen, sie dann mit pornografischen Bildern und Videos erpresst und vor laufender Kamera zu immer heftigeren Selbstverletzungen gezwungen haben – bis hin zum Suizid. Zum Prozessauftakt warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten 204 Taten vor, darunter Mord an einem 13-jährigen US-Amerikaner. Ein Urteil könnte im Dezember fallen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.