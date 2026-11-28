Die deutschen Biathleten Marlene Fichtner und Justus Strelow feiern den zweiten Platz in der Single-Mixed-Staffel. (picture alliance / Minna Raitavuo / Lehtikuva via AP / Minna Raitavuo)

Das DSV-Duo leistete sich lediglich fünf Nachlader und hielt die Favoriten Frankreich und Norwegen hinter sich. Die Mixed-Staffel mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath und Philipp Horn konnte sich zudem hinter Norwegen und Frankreich auf Rang drei platzieren.

Chance auf Gelbes Trikot

Bereits am Donnerstag war Justus Strelow überraschend Zweiter im Einzel geworden. Damit hat er im Sprint am Sonntag die Chance, erstmals das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup zu übernehmen. Als Favoriten gelten vor allem Läufer aus Norwegen und Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.