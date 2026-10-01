Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez (r.) und der französische Präsident Emmanuel Macron (AP Photo / Manu Fernandez / Manu Fernandez)

Spanien würde Großbritannien mit offenen Armen wieder in der Europäischen Union empfangen, sagte Sánchez in Madrid während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron. Dieser erklärte, eine Rückkehr der Briten in die EU wäre eine hervorragende Nachricht und gute Entscheidung.

Der neue britische Premierminister Burnham hatte erklärt, sein Land werde Optionen für die künftigen Beziehungen zur EU prüfen, darunter auch einen Wiedereintritt in die Union. Der sogenannte Brexit habe mehr geschadet als genutzt, betonte der Labour-Politiker. Das Vereinigte Königreich war nach einem Referendum Ende Januar 2020 offiziell aus der Europäischen Union ausgetreten.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.