Die Comedyshow "Saturday Night Live" wird seit 1975 in New York produziert (Archivbild). (picture alliance / Visually / Barry King)

Laut Branchenmagazin "Variety" wird die Sendung live vor Studiopublikum produziert und kombiniert aktuelle Sketche, vorproduzierte Einspieler und musikalische Auftritte. Canal+ zeigt das US-Original schon seit mehr als zehn Jahren. Dabei soll laut dem Sender mit "SNL France" aber nicht einfach das Comedy-Modell kopiert, sondern dessen Regeln aus einer ganz eigenen französischen Perspektive neu interpretiert werden. Im März dieses Jahres hatte bereits der britische Ableger der US-Show seine Premiere gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.