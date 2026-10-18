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Sie seien auf die Großstadt Chamis Muschait im Südwesten des Landes zugeflogen, hieß es. Im Bereich der Hauptstadt Riad wurde zudem eine Drohne der jemenitischen Huthi-Miliz abgefangen und zerstört, wie ein Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses auf der Plattform X berichtete. Die schiitische Huthi-Miliz hatte zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien attackiert.

Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten seit mehr als zehn Jahren gegen die Rebellen im Jemen. Im Zuge des Iran-Kriegs sind die Auseinandersetzungen neu entflammt.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.