Sie seien auf die Großstadt Chamis Muschait im Südwesten des Landes zugeflogen, hieß es. Im Bereich der Hauptstadt Riad wurde zudem eine Drohne der jemenitischen Huthi-Miliz abgefangen und zerstört, wie ein Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses auf der Plattform X berichtete. Die schiitische Huthi-Miliz hatte zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien attackiert.
Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten seit mehr als zehn Jahren gegen die Rebellen im Jemen. Im Zuge des Iran-Kriegs sind die Auseinandersetzungen neu entflammt.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.