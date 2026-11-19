Saudi-Arabien meldet erneuten Huthi-Angriff (Archivbild aus Riad). (IMAGO / Aviation-Stock / Markus Mainka)

Der saudische Zivilschutz berichtet von Sachschäden auf mehreren Etagen des Wolkenkratzers sowie an benachbarten Gebäuden. Verletzte seien nicht gemeldet worden. Das 80-stöckige Gebäude ist Sitz des saudi-arabischen Staatsfonds. Anfang November war bereits ein Wolkenkratzer des staatlichen Ölkonzerns Aramco bei einem Angriff der Huthi-Miliz beschädigt worden.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert. Dort kämpft die pro-iranische Huthi-Miliz seit Jahren gegen die Regierung. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitischen Regierungstruppen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.