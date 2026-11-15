Naher Osten

Die dem Iran nahestehende Gruppe habe sie in Richtung der Hauptstadt Riad abgefeuert, teilte das Bündnis mit. Der saudiarabische Zivilschutz hatte zuvor in Riad vor einer Gefahr gewarnt. Im Osten Saudi-Arabiens sei zudem eine Drohne abgeschossen worden, hieß es weiter.
Das bahrainische Innenministerium warnte seinerseits vor einer möglichen Bedrohung. Die Einwohner sollten Ruhe bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort begeben, erklärte das Innenministerium auf der Plattform X.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.