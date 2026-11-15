Naher Osten
Saudi-Arabien meldet Beschuss durch Huthi-Miliz - zwei Raketen und eine Drohne zerstört

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die Huthi hat nach eigenen Angaben zwei Raketen der jemenitischen Miliz abgefangen und zerstört.

    Die Skyline der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit den Hochhäusern im Finanzdistrikt.
    Die jeminitische Huthi-Miliz hat die saudi-arabische Hauptstadt Riad erneut mit Raketen angegriffen (Archivbild). (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Die dem Iran nahestehende Gruppe habe sie in Richtung der Hauptstadt Riad abgefeuert, teilte das Bündnis mit. Der saudiarabische Zivilschutz hatte zuvor in Riad vor einer ⁠Gefahr gewarnt. Im Osten Saudi-Arabiens sei zudem eine Drohne abgeschossen ⁠worden, hieß es weiter.
    Das bahrainische Innenministerium ⁠warnte seinerseits vor einer möglichen Bedrohung. Die Einwohner sollten Ruhe bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort begeben, erklärte das Innenministerium auf der ​Plattform X.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.