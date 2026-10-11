Offenbar erneuter Huthi-Angriff

Tote und Verletzte nach Angriff auf Flughafen in Riad (UGC via AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben von US-Außenminister Rubio ist unter den Todesopfern auch ein amerikanischer Staatsbürger. Präsident Trump nannte die Attacke auf den Flughafen inakzeptabel.

Nach Angaben aus Diplomatenkreisen hatte die jemenitische Huthi-Miliz eine Rakete auf den Flughafen abgefeuert. Der Betrieb wurde vorübergehend eingestellt. Nach dem Angriff auf den Flughafen griffen die Huthi laut der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition ein weiteres Ziel im Land an. Die ballistische Rakete sei jedoch abgefangen worden, hieß es.

Das Auswärtige Amt in Berlin riet von der Nutzung des Flughafens in Riad ab. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten weitere Länder. Der König-Chalid-Flughafen war zuletzt mehrfach das Ziel von Angriffen. Hintergrund ist eine militärische Eskalation zwischen den vom Iran unterstützten Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Nachbarland Jemen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.