Offenbar erneuter Huthi-Angriff

Tote und Verletzte nach Angriff auf Flughafen in Riad (UGC via AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben aus Diplomatenkreisen hatte die jemenitische Huthi-Miliz eine Rakete auf den Flughafen abgefeuert. Das Auswärtige Amt in Berlin riet von der Nutzung des Flughafens in Riad ab. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten mehrere weitere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Kanada.

Der internationale Flughafen King Khalid war in der vergangenen Woche mehrfach das Ziel von Angriffen der Huthi-Miliz. Bei einem Raketenangriff am Donnerstag wurden drei Menschen getötet.

Hintergrund der Angriffe ist eine militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Nachbarland Jemen. Die vom Iran unterstützten Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung des Jemen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.