Der Hafen von Hodeida im Jemen (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Planet Labs PBC)

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition bombardierte die von den Huthi kontrollierte Stadt Hudaida im Westen des Jemen am Roten Meer. Dort befindet sich einer der wichtigsten Häfen für die Versorgung des Landes mit Lebensmitteln und anderen Gütern. Die vom Iran unterstützten Huthi griffen ihrerseits einen Hafen im Süden Saudi-Arabiens an. Nach Angaben der Militärkoalition entstand dabei geringer Sachschaden. Zivilisten seien nicht verletzt worden.

Zuvor hatten die Huthi wiederholt Ziele in der Hauptstadt Riad und saudische Ölanlagen angegriffen. Der Konflikt war im Sommer nach einer längeren Waffenruhe im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg erneut eskaliert. Seitdem wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 2.200 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.