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Über der Hauptstadt Riad sei eine Rakete abgefangen worden, hieß es. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, herabfallende Trümmerteile hätten die Fassade des Staatsfonds-Gebäudes beschädigt.

Ein Sprecher der Miliz bestätigte, man habe auf den internationalen Flughafen und das Finanzzentrum gezielt. Es habe sich um eine Reaktion auf saudische Angriffe im Jemen gehandelt.

Ein internationales Militärbündnis unter Führung Saudi-Arabiens geht seit 2015 gegen die Huthi-Rebellen vor, die weite Teile im Norden und Westen des Jemen kontrollieren. Das Bündnis unterstützt damit die international anerkannte Regierung in der Hafenstadt Aden. In der Vergangenheit wurden auch zahlreiche Zivilisten getötet.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.