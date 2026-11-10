Naher Osten

Sanaa wurde von Saudi-Arabien aus der Luft angegriffen. (AP Photo / Osamah Abdulrahman / Osamah Abdulrahman)

Wie die Huthi-Nachrichtenagentur Saba berichtet, wurden eine Tankstelle und ein Gebäude der staatlichen Ölgesellschaft getroffen. Saudi-Arabien äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben.

Zuvor hatte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition mitgeteilt, zwei auf die Hauptstadt Riad abgefeuerte Geschosse der Huthi abgefangen und zerstört zu haben. Nach Koalitionsangaben wurde zudem eine weitere Rakete abgewehrt, die auf den Süden des Landes zielte. Der Süden Saudi-Arabiens, der an den Jemen grenzt, ist immer wieder Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen der Rebellen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.