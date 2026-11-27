Anlässlich des ersten Internationalen Tags der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Früh- und Zwangsverheiratung erklärte Save the Children, die Zahl der Betroffenen könne deutlich reduziert werden, wenn Regierungen den politischen Willen dazu aufbrächten. Entscheidend seien Investitionen in die Bildung, der Ausbau sozialer Sicherungssysteme, Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Und eine stärkere Beteiligung von Mädchen an Entscheidungen über ihr eigenes Leben. Erfolge in Ländern wie Bangladesch und Sierra Leone zeigten, dass solche Maßnahmen wirken könnten. Wichtig sei anhaltendes politisches Engagement. Das könne den Fortschritt vorantreiben, einzelne Initiativen indes reichten nicht.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.