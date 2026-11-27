Eine junge Braut in Indien während einer Massenheirats- und Verlobungszeremonie (Archivbild) (picture alliance / dpa / EPA / Divyakant Solanki)

Jedes Jahr würden zwölf Millionen Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, erklärte die Organisation. Alarmiert äußerte sich das Hilfswerk insbesondere über die Lage im Gazastreifen. Dort hätten die Fälle von Früh- und Zwangsehen in diesem Jahr stark zugenommen. Fortschritte habe es hingegen in Bangladesch und Sierra Leone gegeben.

Im September hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 27. November zum Welttag zur Beseitigung von Früh- und Zwangsverheiratung erklärt. Dieses Ziel soll bis 2030 erreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.