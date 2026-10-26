Die "Mein Schiff 3" nach der Kollision mit einem Containerschiff in Bremerhaven (Jörn Hüneke / dpa)

In Bremerhaven kollidierte ein Kreuzfahrtschiff mit zwei Containerschiffen. Die "Mein Schiff 3" der Reederei Tui Cruises konnte nach Angaben einer Konzernsprecherin zum Pier zurückkehren. Zum Unfallzeitpunkt waren fast 2.500 Gäste und gut 900 Besatzungsmitglieder an Bord. Auf der Nordsee wurde der Fährverkehr zur Insel Helgoland ausgesetzt. In Freiburg und Umgebung hatten gestern etwa 10.000 Haushalte stundenlang keinen Strom. Bäume waren in Leitungen gestürzt und ein Wellblechdach wurde in ein Umspannwerk geweht. Die Deutsche Bahn meldete Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen.

Vor der niederländischen Insel Schiermonnikoog wurden Besatzungsmitglieder eines Schwerlastfrachters verletzt. Das Schiff einer deutschen Reederei war laut der Nachrichtenagentur ANP zeitweise manövrierunfähig. Hunderte Flüge, unter anderem am Airport Amsterdam Schiphol, fielen aus. In Frankreich und Großbritannien waren zahlreiche Haushalte ohne Strom. - Binnen 24 Stunden zogen die Sturmtiefs "Luise" und "Manja" über Europa hinweg. International tragen sie die Namen "Austen" und "Boelo".

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.