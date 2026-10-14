Gesundheitspolitik

Der Zusatzbeitrag wird zusätzlich zum regulären Beitragssatz von ⁠14,6 ⁠Prozent fällig. (picture alliance / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Kalaene)

Das empfahl der zuständige Schätzerkreis. Die Ausgaben der Krankenkassen steigen demnach 2027 geringer an als im laufenden Jahr. Bundesgesundheitsminister Linnemann führte das vor allem auf die beschlossene Reform der Bundesregierung zur Stabilisierung der Beiträge zurück. Der CDU-Politiker betonte zugleich, man müsse nun auch die strukturellen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung angehen, um ihre Finanzierung dauerhaft zu sichern.

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist nur eine Rechengröße. Die tatsächliche Höhe legt jede Krankenkasse individuell fest. Dem Schätzerkreis gehören Fachleute des Gesundheitsministeriums, des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbandes an.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.