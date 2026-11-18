Das entspricht dem Stromverbrauch ganzer Bundesstaaten. Forscher der Harvard-Universität werteten Daten von 403 Anlagen aus, die zwischen Mai 2024 und April 2025 in Betrieb waren. Sie prüften kommerzielle Daten sowie Satellitenbilder und schätzten auf dieser Basis den Energieverbrauch.
KI, Gas- und Kohlekraft
Den Forschern zufolge treibt vor allem die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen den Verbrauch der Zentren voran. Zudem würden mehr als die Hälfte der Rechenzentren in den USA mit Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken betrieben. Der CO2-Ausstoß der untersuchten Anlagen entspreche in etwa dem Dänemarks.
Der Energieverbrauch großer Rechenzentren für KI und andere Dienste steht schon länger in der Kritik. Ein UNO-Bericht schätzt, dass Rechenzentren weltweit im Jahr 2025 rund 448 Terawattstunden Strom verbrauchten. Bis 2030 könnte der Bedarf demnach auf etwa 945 Terawattstunden steigen.
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Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.