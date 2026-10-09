Gerhard Schröder steht in der Kritik (Archivbild). (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Die Grünen-Politikerin Göring-Eckardt schrieb auf der Plattform X von einer Schande für Deutschland und einem Verrat an Europa. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann von der FDP, sprach ebenfalls von einer Schande. Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Radtke, kritisierte, Schröder sei für einen Untersuchungsausschuss zu krank, aber fit genug für Moskau und Putin. Radtke bezog sich darauf, dass Schröder Zeugenaussagen vor einem Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Bau der Erdgasleitung Nord Stream 2 abgesagt hatte. Schröder begründete das mit einer Burnout-Erkrankung.



. Russland griff die Ukraine am selben Tag mit einer Kombination aus ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen an. Präsident Selenskyj nannte die Attacke ein Geburtstagsgeschenk für Putin. Schröder hatte am Mittwoch mit Putin dessen 74. Geburtstag gefeiert. Der Kreml veröffentlichte Fotos der beiden . Russland griff die Ukraine am selben Tag mit einer Kombination aus ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen an. Präsident Selenskyj nannte die Attacke ein Geburtstagsgeschenk für Putin.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.