Die US-amerikanische Schauspielerin Eva Marie Saint 2014 in New York. (picture alliance / EPA / dpa / Andrew Kelly)

Das teilte ihre Familie mit. Saint gehörte zu den prägenden Hollywood-Darstellerinnen der 1950-er Jahre. Für ihr Debüt 1954 in "On the Waterfront", zu deutsch "Die Faust im Nacken", bekam sie den Oscar als beste Nebendarstellerin. Ihre bekannteste Rolle spielte sie im Hitchcock-Spionagethriller "North by Northwest", "Der unsichtbare Dritte", 1959 an der Seite von Cary Grant. Weitere Hauptrollen übernahm sie in "Exodus" von Otto Preminger und in "All Fall Down", "Mein Bruder, ein Lump" von John Frankenheimer.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.