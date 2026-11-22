Die Ostsee ist eine wichtige Route für russische Energie- und Waffenlieferungen. (Symbolbild) (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Artem Priakhin / SOPA Images)

Nach Angaben der finnischen Küstenwache hat das Schiff Bezüge zur russischen Armee. Es sei nicht auszuschließen, dass es militärisches Material geladen habe. Nach dem Angriff war der Frachter in finnische Gewässer getrieben. Das Verteidigungsministerium in Helsinki erklärte zudem, ein russischer Helikopter habe den finnischen Luftraum verletzt. Der Gouverneur des Leningrader Gebiets hatte zuvor mitgeteilt, die Besatzung des Frachters sei von Bord gebracht worden. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad.

In der Region kam es zuletzt immer wieder zu ukrainischen Drohnenangriffen, vor allem auf russische Hafenanlagen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.