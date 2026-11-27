Schlagersänger Heino (dpa / Michael Bahlo)

Es geht um das Marschlied "Erika", das der Komponist Herms Niel im Jahr 1938 veröffentlichte und das von der Wehrmacht genutzt wurde. Niel veröffentlichte zahlreiche Musikwerke, die der NS-Propaganda dienten. Verboten ist das Lied "Erika" jedoch nicht.

Das Management von Heino erklärte, die Neuveröffentlichung sei ein eigenständiges Werk und habe nichts mit dem Lied aus 1938 zu tun. Der Song beinhaltet eine Strophe von "Erika", unterlegt mit Dancepop-Beats. Das Lied ist Teil eines neu angekündigten Albums mit dem Titel "38". Heino wurde 1938 geboren. Das Cover ist mit einer Deutschlandfahne unterlegt.

Heino wird immer wieder eine Nähe zu rechten Strömungen vorgeworfen. Er wehrte sich zuletzt aber juristisch gegen eine Aussage eines AfD-Kreisverbandes in Brandenburg, der damit geworben hatte, dass Heino am liebsten AfD wählen würde.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.